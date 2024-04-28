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Российская пенсионерка попала в реанимацию после приема у стоматолога

В Санкт-Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после приема у стоматолога. Об этом сообщает 78.ru.

Российская пенсионерка попала в реанимацию после приема у стоматолога
© Lenta.ru

Инцидент произошел в клинике на проспекте Науки. Дочь пострадавшей рассказала, что та пришла в стоматологию, ей сделали укол анестезии. После этого пожилой женщине стало плохо, пришлось вызвать скорую помощь.

Девушка добавила, что это не первый случай, когда пациентам этой стоматологии становится плохо.

Ранее стало известно, что в Дагестане жительница Махачкалы попала в реанимацию после неудачной пластической операции в частной клинике. 37-летнюю россиянку доставили в медучреждение с сильными болями, которые начались после липосакции живота.

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