Задержанные музыканты "Коррозии металла" останутся в изоляторе до суда

Лидера группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого и двух гитаристов коллектива, задержанных по статье о пропаганде нацистской символики, оставляют до суда в изоляторе временного содержания Нижнего Новгорода. Как заявила ТАСС директор музыкального коллектива Мария Рунова, судебные заседания по административным делам пройдут в понедельник.

Ранее сообщалось, что полиция Нижегородской области составила административные протоколы на задержанных ночью в Нижнем Новгороде троих музыкантов группы.

"Ребят оставляют до суда в изоляторе временного содержания Нижнего Новгорода. Заседания, скорее всего, пройдут уже завтра в одном из судов города", - сказала она.

Рунова при этом подтвердила ТАСС информацию, что в отношении Троицкого и двух гитаристов коллектива составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Музыкантам грозит до 15 суток административного ареста. Вину они не признают.