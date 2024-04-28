Задержанному студенту МГУ предписали покинуть РФ в течение трех дней

Власти предписали украинскому студенту МГУ Сергею Г., арестованному в Москве, покинуть Россию в течение трех дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что силовики арестовали студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Г. за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера.

По данным агентства, молодой человек являлся уроженцем Одессы и гражданином Украины. В столице он проживал в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте.

Собеседник агентства отметил, что Сергей неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию в связи с тем, что «неуютно» чувствовал себя в стране.