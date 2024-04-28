В Ростовской области фермер расстрелял автомобиль с юной парой

Мужчина с карабином расстрелял на проселочной дороге автомобиль, в котором ехала юная пара. Погибла 17-летняя девушка. Об инциденте в Цимлянском районе сообщает Следственное управление СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, происшествие случилось накануне ночью на грунтовой дороге, вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе Ростовской области.

«Обвиняемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая», — сказано в сообщении.

Несовершеннолетняя с огнестрельными ранениями была доставлена в больницу, где скончалась.

Задержан подозреваемый, 37-летний местный житель. Против него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Решается вопрос о заключении под стражу.

По данным Telegram-канала Shot, подозреваемого задержали по горячим следам.

Это 37-летний фермер Сайд Б. Он несколько лет живёт на хуторе Паршиков, разводит крупный рогатый скот, выращивает кормовые культуры и продает молоко.

Подозреваемый сознался в содеянном. Разрешение на оружие у него имеется. Мотивы преступления пока выясняются.

Отец погибшей рассказал SHOT, что мужчина с охотничьим карабином пытался остановить «Приору», но парень с девушкой испугались и пытались уехать. После этого фермер начал стрелять.