Россиянин сбросил двухлетнюю дочь из окна здания вокзала и попал под поезд

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на малолетнего ребенка, двухлетнюю девочку сбросил из окна здания вокзала ее отец. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

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Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Барнауле. Мужчина находился в здании вокзала вместе со своей двухлетней дочерью, в какой-то момент он сбросил ребенка из окна второго этажа. Девочка получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение.

Отец пострадавшей попытался скрылся с места происшествия, выбежал на перрон и попал под проходящий поезд, мужчина госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь малолетнего, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Казани 35-летний мужчина в состоянии опьянения выкинул с пятого этажа двухлетнюю дочь, спасая ее от несуществующего пожара. Ребенка поймал водитель грузовика, который проезжал мимо и услышал детский плач. Мужчину задержала полиция, девочку госпитализировали — у нее диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве иностранец схватил ребенка за горло и пытался сбросить с третьего этажа.