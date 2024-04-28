Акционер крупного уральского банка погиб при загадочных обстоятельствах

Скончался Сергей Скубаков — акционер «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР), совладелец ООО «СВ-Металл-Групп» и ООО «ПКФ „Орис“». Об этом URA.RU сообщил источник в деловых кругах. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе УБРиР.

© риа новости

«Сергей Скубаков длительное время являлся одним из акционеров УБРиР. Банк приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Вадимовича в связи с его скоропостижной гибелью. По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка», — уточнили в компании.

Источник URA.RU озвучил версию о суициде. Супруга Сергея Скубакова отказалась обсуждать обстоятельства его гибели с корреспондентом.

В состав учредителей «СВ-Металл-Групп» Скубаков вошел в сентябре 2018 года. Компания, занимающаяся заготовкой, хранением, переработкой и реализация лома и отходов цветных металлов и поставками металлопроката, в 2023 году заработала 70 миллионов рублей (в 2022-м было 178,9 млн). Долю (51%) в «ПКФ „Орис“» (производитель меди) Скубаков приобрел в 2022-м. По итогам 2023-го года предприятие показало прибыль в 1,8 млн рублей. Ранее Скубаков также был в числе совладельцев ООО «Капитал», базы отдыха «Дальний Кордон» (офисы обеих компаний — в Екатеринбурге) и ООО «ЭС ДИ Джи» (Челябинск).