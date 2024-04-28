В Екатеринбурге ребенок упал лицом в песок после пинка воспитателя

В детском саду Екатеринбурга воспитательница пнула маленького мальчика во время прогулки, сообщил Telegram-канал «112». Судя по кадрам, предоставленным очевидцами, ребенок упал лицом в песок и продолжал лежать, но женщина не обратила на него внимания.

На видео можно заметить, как воспитатель подметает песочницу, а затем переходит к лавочке, на которой сидели дети. Она резко пнула одного из мальчиков, а других она подняла со скамейки за руку. Мальчик лежал, уткнувшись лицом в землю, но женщина не подошла к нему и продолжила мести. Отмечается, что роликом уже заинтересовались правоохранители. Детский сад уже проверяют.

Ранее в поселке Студенческий Свердловской области в детском саду «Солнышко» разгорелся скандал из-за слова «утырки», которое воспитательница написала в общем чате. Родители стали возмущаться и обратились в полицию. Сотрудница учреждения по ошибке отправила в родительский чат сообщение, которое предназначалось ее коллеге. В нем содержался вопрос: «Сколько у тебя пришло утырков?»