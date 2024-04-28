Потасовка в турецком торговом центре закончилась стрельбой

Новостыне источники Турции сообщают о драке в одном из торговых центров в Бурсе.

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По последней информации, полученной в том числе от правоохранительных органов, в ТЦ один из поселтителей вступил в конфликтную перепалку с другими гостями.

После этого завязалась словесная перебранка, и агрессивно настроенный мужчина, достав пистолет, выстрелил одного из участников в ногу.

Получивший ранение пострадавший уже получает надлежащую медицинскую помощь, других разрушений и жертв нет.

На место выехали полицейские, сейчас они устаналивают все детали случившегося.