В одном из торговых центров в Турции произошла потасовка, закончившаяся стрельбой
Новостыне источники Турции сообщают о драке в одном из торговых центров в Бурсе.
По последней информации, полученной в том числе от правоохранительных органов, в ТЦ один из поселтителей вступил в конфликтную перепалку с другими гостями.
После этого завязалась словесная перебранка, и агрессивно настроенный мужчина, достав пистолет, выстрелил одного из участников в ногу.
Получивший ранение пострадавший уже получает надлежащую медицинскую помощь, других разрушений и жертв нет.
На место выехали полицейские, сейчас они устаналивают все детали случившегося.