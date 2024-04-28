Телефон загорелся в руках у российского подростка

В Магадане у подростка в руках загорелся мобильный телефон. Об этом сообщает 360tv.

© Lenta.ru

По данным портала, инцидент произошел в социально-реабилитационном центре для детей. Сообщается, что телефон сначала задымился, а после загорелся в полную силу. Издание опубликовало снимок, на котором изображен загоревшийся телефон. На кадре видно, что у гаджета полностью выгорел аккумулятор и обуглилась задняя панель.

При возгорании никто не пострадал, его удалось потушить еще до того, как на место приехали пожарные.

Ранее сообщалось, что в Череповце Вологодской области 29 школьников эвакуировали из-за загоревшегося на уроке телефона.