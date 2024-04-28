Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ

Речь идёт об уроженце Одессы и гражданине Украины, который проживал в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины также размещал призывы и лозунги националистического характера.

Собеседник агентства отмечает, что у арестованного на 12 суток есть действующий украинский паспорт, при этом заявления на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.