Задержание группы «Коррозия металла»: что известно об инциденте

В Нижнем Новгороде полиция в ночь на воскресенье, 28 апреля, задержала музыкантов группы «Коррозия металла». Также были задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики и люди, находящиеся в наркотическом опьянении. «Рамблер» собрал главное об инциденте.

Причина задержания

В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что в ведомство поступила информация о том, что в клубе «Ненависть», расположенном в Нижегородском районе областного центра, исполнители демонстрируют нацистскую символику.

«В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали трех участников музыкальной группы», — заявили в пресс-службе.

В МВД отметили, что 57-летнего, 19-летнего и 42-летнего мужчин доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

При проведении оперативных мероприятий изъяты книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами, уточнили в пресс-службе.

Задержание

Задержание участников группы «Коррозия металла» в нижегородском клубе проходило жестко, пострадали несколько человек, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, посетителей клуба заставили лечь на пол. Тех, кто делал это слишком медленно, принудили силой. При этом пострадали директор «Коррозии металла» Мария Рунова и один из организаторов мероприятия.

Медики диагностировали у Руновой сотрясение мозга, а у организатора — сильный ушиб пальца.

Интервью Марии Руновой

Директор группы рассказала, что лидера команды Сергея Троицкого и двух гитаристов силовики желают привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики.

«Полиция задержала Сергея Троицкого, двух его гитаристов и еще 40 человек из числа посетителей клуба. По последним данным, лидера группы «Коррозия металла» полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики», — уточнила Рунова.

По ее данным, речь идет о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции группы где изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами.

Реакция фронтмена группы

Фронтмен группы Сергей Троицкий (Паук) подтвердил, что он и его коллеги были задержаны в Нижнем Новгороде.

«Да, у нас инцидент на мероприятии произошел. Задержаны временно, не на постоянно, сотрудниками нижегородского ФСБ. Что-то искали, не знаю что», — отметил исполнитель.

По его словам, сотрудники спецслужб проявили бдительность и обеспечили охрану безопасности в клубе. Он добавил, что с ним и другими музыкантами группы все хорошо.

Что грозит музыкантам

Статья 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

История группы

«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, созданная Сергеем Троицким в 1984 году. Среди наиболее известных песен группы — «СПИД», «Черный террор», «Люцифер» и «Russian Vodka».

Лидер группы неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2002 году в его отношении было возбуждено уголовное дело о возбуждении национальной ненависти. Об итогах расследования не сообщалось.

В 2015 году Троицкого приговорили к штрафу в 150 тыс. руб. по уголовному делу об исполнении песни, которая была признана экстремистской. В 2016-м музыкант был приговорен в Черногории к 10 месяцам тюрьмы за поджог (он сбежал из страны).

В 2019 году лидеру «Коррозии металла» назначили административный штраф в 2 тыс. руб. за демонстрацию нацистской символики. В конце января 2024-го музыкант был задержан полицией за распитие водки на премьере фильма «Брат-3» в кинотеатре «Октябрь».