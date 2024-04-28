Женщина сожгла Коран в Швеции. Об этом сообщил в социальной сети X телеканал A Haber.

«В Стокгольме, столице Швеции, антиисламски настроенная женщина по имени Джейд Сандберг сожгла Священный Коран под охраной полиции», — говорится в сообщении.

На видео, приложенном к публикации, видно, что во время акции женщина держит в руках белый предмет, похожий на крест, прямо над огнем от сжигаемой священной книги мусульман.

До этого организатор акций по сожжению Корана Салван Момика запросил политическое убежище в Норвегии. Мужчина который получил решение Миграционного суда о высылке из Швеции.

Суд вынес первый в Швеции приговор за сожжение Корана

Момике было отказано в апелляции и одновременно запретили въезд в Швецию на пять лет. В комментарии изданию сам Момика заявил, что будет уважать законы Норвегии, и если ему запретят сжигать Коран в этой стране, то он не будет этого делать.