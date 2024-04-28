Появилось видео с бьющими и матерящими фанатов «Коррозии металла» силовиками

Силовики, избивавшие и матерившие фанатов «Коррозии металла» во время рейда попали на видео. Кадры публикует Baza в своем Telegram-канале.

На выложенных кадрах видно, что ворвавшиеся в клуб, где был запланирован концерт группы, силовики одеты в камуфляж, каски, балаклавы и бронежилеты, в том числе с накладками, которые прикрывают пах. Некоторые из них работавших в клубе были одеты в штатское, но их лица также были скрыты балаклавами.

Посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ недостаточно оперативно, наносились сопровождаемые матершиной удары руками и ногами. По данным Baza, несколько посетителей концерта получили травмы.

В ГУ МВД по Нижегородской области не комментировали поведение сотрудников органов во время рейда.

На концерте «Коррозии металла» задержали более 40 человек

Ранее сообщалось, что перед концертом были задержаны несколько участников «Коррозии металла» — поводом стали футболки.