На задержанных участников группы «Коррозия металла» составили протоколы

Полиция Нижегородской области составила административные протоколы на задержанных ночью в Нижнем Новгороде музыкантов группы "Коррозия металла" по статье о пропаганде нацистской символики. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД по региону.

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"В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии в одном из клубов, расположенных в Нижегородском районе областного центра, задержали трех участников музыкальной группы. 57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в ОП №5 УМВД России по Нижнему Новгороду, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики)", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой.