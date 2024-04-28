На концерте «Коррозии металла» задержали более 40 человек

Директор рок-группы «Коррозия металла» Мария Рунова сообщила о задержании более 40 человек на концерте. Об этом пишет ТАСС.

По словам Руновой, задержаны два гитариста группы и 40 посетителей концерта.

Перед этим Рунова рассказала, что лидера группы и двух гитаристов, задержанных в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики.

Она заявила, что речь идет о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции «Коррозия металла» с изображением древнеславянских символов в виде солнца с загнутыми по кругу лучами. Она отметила, что из выступления группы хотят сделать новую «голую вечеринку», и заверила, что российские законы никто из музыкантов не нарушал.

Несколько человек пострадали при задержании музыкантов "Коррозии металла"

В январе 2024 года «Паук» был задержан в московском кинотеатре «Октябрь» за распитие алкогольных напитков в общественном месте.