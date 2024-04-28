Несколько человек пострадали при задержании музыкантов "Коррозии металла"

Задержание участников группы «Коррозия металла» в нижегородском клубе проходило жестко, пострадали несколько человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, посетителей клуба заставили лечь на пол, а тех, кто делал это слишком медленно, избивали. В числе пострадавших оказалась директор «Коррозии» Мария Рунова, у которой после случившегося диагностировали сотрясение. Кроме того, ушиб пальца получил один из организаторов мероприятия.

Отмечается, что фронтмен группы Сергей Троицкий (Паук) до сих пор находится в отделе полиции вместе с двумя гитаристами.

О задержании музыкантов стало известно ночью 28 апреля. Силовики нагрянули в клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде и увезли артистов на допрос. По словам Руновой, им вменяют пропаганду нацистской символики.

Названа причина задержания лидера рок-группы «Коррозия металла»

Она пояснила, что правоохранители заинтересовались символикой на брендированной продукции группы, которая не предназначена к продаже. Там «изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами», отметила директор коллектива.