В России возбудят дело из-за избиения ветерана СВО

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана специальной военной операции (СВО) и его супруги в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

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В публикации отмечается, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления (СУ СК РФ) по Ростовской области Станиславу Ковалеву «возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого также дать правовую оценку высказываниям молодых людей».

В полиции подтвердили, что они получили сообщение о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне. Были задержаны трое мужчин, которые «нанесли травмы мужчине и женщине». При этом в правоохранительных органах не уточнил, на какой почве возник конфликт.

Ранее жена ветерана СВО Марины заявила, что ее мужа избила толпа украинцев. У нее диагностировали перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, у мужа — многочисленные ушибы лица.