Мощный торнадо унес жизни пяти человек на юге Китая

На юг Китая в ночь на воскресенье обрушился смертоносный вихрь. Жертвами торнадо в мегаполисе Гуанчжоу стали по меньше мере пять человек, более 30 пострадали, передает «МИР 24».

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Силу вихря отнесли к третьему уровню из пяти. Он разметал по воздуху мусор, разнес в щепки ветхие постройки, сорвал обшивку с крыш. По данным местных СМИ, более 140 заводских зданий получили повреждения.

Сейчас власти подсчитывают ущерб и готовятся к новым сюрпризам погоды. В ближайшие пять дней в провинции ожидаются проливные дожди.