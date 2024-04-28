В Киеве двое человек пострадали от взрыва гранаты в подъезде жилого дома

Двое человек пострадали от разрыва гранаты в подъезде жилого дома в Киеве. Об этом сообщил украинский телеканала ТСН.

Согласно сообщению телеканала, взрыв гранаты произошел в подъезде жилого дома в правобережной части Киева. На месте происшествия находится наряд полиции и карета скорой помощи. Другие подробности не приводятся.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко признал, что в последнее время в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием". По его словам, ожидается, что их будет становиться еще больше. Один из самых резонансных случаев произошел 15 декабря 2023 года, когда депутат одного из сельсоветов Закарпатской области пришел на заседание с тремя гранатами и привел их в действие. В результате погибли 2 человека и пострадали более 20, включая самого депутата. По данным МВД на февраль, на руках у украинцев находится от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия.