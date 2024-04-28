Минувшей ночью в районе нефтебазы в городе Людиново упали три беспилотника. Это произошло в 3.40.
Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша, пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия.
В Минобороны рассказали об уничтоженных над российскими регионами беспилотниках
Всего, по данным Минобороны, минувшей ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 17 украинских БПЛА. Девять были сбиты в Брянской области, три – в Курской области, два – в Белгородской.
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Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области