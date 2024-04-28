В Китае выпал град размером с кокосовый орех

В китайском городе Гуанчжоу произошло стихийное бедствие: в результате сложившихся метеоусловий обрушился торнадо, а следом выпал очень крупный град.

Как сообщают местные СМИ, торнадо прошелся по району Гуанчжоу вечером 27 апреля по местному времени. Он привел к значительным разрушениям и жертвам. По предварительным данным, погибло пять человек, еще 33 человека получили различные травмы.

После торнадо на Гуанчжоу обрушился град, причем некоторые градины были величиной с кокосовый орех. Град также привел к разрушениям и повреждениям сотен крыш и автомобилей.

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