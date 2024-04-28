Стали известны подробности о задержании фигуранта дела о "Крокусе"

Вместе с двенадцатым фигурантом дела о теракте, который был совершен в концертном зале «Крокус Сити Холл» Джумохоном Курбоновым, задержали его брата, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника хостела, в котором проживали братья.

По его словам, брат арестованного Курбонова в хостел не возвращался, и они не знают, где он.

Выживший в теракте в "Крокус Сити" музыкант рассказал, как спасся

Ранее Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова. Он будет находиться под стражей до 22 мая. Следствие считает, что он обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами для оплаты счетов.