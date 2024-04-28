Названа причина задержания лидера рок-группы «Коррозия металла»

Лидера рок-группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого и двух гитаристов задержали в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде и хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики, сообщила ТАСС директор коллектива Мария Рунова. По ее информации, вместе с рокерами было задержано около 40 посетителей концерта.

По последним данным, лидера группы «Коррозия металла» полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацисткой символики, — рассказала собеседница агентства.

Лидер группы «Коррозия металла» подтвердил свое задержание

Рунова уточнила, что правоохранители обратили внимание на не предназначенную для продажи символику на брендированной продукции группы «Коррозия металла». Директор группы пояснила, что речь идет о «древнеславянских символах в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

Агентство уточнило, что статьей о пропаганде нацистской символики предусмотрено максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения. Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает. Сам Сергей Троицкий без подробностей подтвердил агентству, что находится в Нижнем Новгороде.

Лидер группы «Коррозия металла» и его музыканты были задержаны силовиками в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, сообщила ранее директор коллектива Мария Рунова. По ее словам, группа выступала в рамках гастрольного тура по российским городам. Рунова рассказала о допросе в гримерке, которому подверглись музыканты.