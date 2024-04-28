В Нижнем Новгороде задержали известного рок-музыканта

В Нижнем Новгороде концерт «Коррозии металла» был прерван, а лидер группы задержан. Сейчас Сергея «Паука» Троицкого допрашивают.

Как сообщает телеграм-канал Mash, прямо во время концерта в зал местного ночного клуба «Ненависть» ворвались люди в форме. Концерт прекратили, а членов группы задержали. По словам самих музыкантов, действовал СОБР, а претензии возникли к мерчу рок-группы.

Полиция Нижнего Новгорода пока никак не прокомментировала задержание Троицкого. Обвинения ему официально не предъявлены.

Ранее «СП» писала о том, что для подростков сериал «Слово пацана» стал «волшебным» миром вроде «Нарнии», заявил сценарист сериала Андрей Золотарев.