Силы ПВО уничтожили еще два украинских дрона над Брянской областью

Еще два украинских дрона ликвидировали силами ПВО РФ над территорией Брянской области. Об этом заявила пресс-служба в Минобороны РФ.

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По информации ведомства, атака была пресечена 27 апреля в 23:15 по московскому времени. Информация о пострадавших и разрушениях не выявляется, уточнили в министерстве.

Ранее средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ самолетного типа над Брянской областью.

По информации Минобороны РФ, попытка террористической атаки Украины была пресечена около 23:00 по московскому времени.

Вместе с тем, как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, силами ПВО было уничтожено четыре беспилотника: один дрон – над Трубчевским районом, еще три – над Выгоничским районом. Пострадавших и разрушений при атаке беспилотников не выявлено, уточнил он.