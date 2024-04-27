Появились подробности о двенадцатом фигуранте дела «Крокуса»

Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» 20-летний Джумохон Курбонов приехал в Россию в июле 2023 года. Об этом «РИА Новости» сообщил сотрудник хостела, где он проживал, со ссылкой на внутренние данные.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела до 22 мая в рамках дела о теракте в «Крокусе». По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов.

Сотрудник хостела сообщил «РИА Новости», что он пересек границу 3 июля 2023 года. Курбонов проживал в комнате на четвертом этаже вместе с еще десятью людьми. По словам сотрудника хостела, он работал где-то в РФ. При этом он не сказал, с какого момент он проживал в хостеле.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 145 человека.