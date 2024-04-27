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Мужчину ударили ножом в подмосковной электричке

В подмосковных Люберцах на мужчину напали в электропоезде. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Мужчину ударили ножом в подмосковной электричке
© РИА Новости

Отмечается, что 40-летний пострадавший остался жив, его доставили в реанимацию. В ходе инцидента он получил ножевое ранение в шею.

«Да, ранили в электричке. Доставлен в больницу 40-летний мужчина с проникающими ножевыми ранениями», — сообщил источник.

Ранее уроженец Мордовии устроил поножовщину в саратовской тюремной больнице.

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