Басманный суд Москвы арестовал по делу замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова его экс-подчиненного, бывшего руководителя нескольких подведомственных компаний Антона Филатова за растрату. Об этом сообщается в электронной картотеке инстанции.

Уточняется, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Растрата в особо крупном размере").

"Рассмотрение завершено", – говорится в сообщении.

Кроме того, совладелец "Oлимпситистроя" Aлександр Фомин, который обвиняется в даче взятки Ивaнову, смог обжаловать свой арест.

"В суд поступила апелляция на избранию Фомину А. Г. меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметил суд.

Замминистра обороны РФ задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. Он не признал свою вину.

Задержан замминистра обороны Тимур Иванов

По данным СК РФ, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Столичный суд арестовал его до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Как рассказало следствие, Бородин дружил с Ивановым, поэтому получал взятки, оказывая услуги имущественного характера, а Фомин, находясь в доверительных отношениях с фигурантами дела, освободил их от оплаты предоставленных услуг, связанных с ремонтом или реконструкцией зданий.