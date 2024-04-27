Mash узнал детали строительства тайного поместья экс-замглавы Минобороны

Telegram-канал Mash выяснил, что тайное поместье экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова на берегу Волги строили четыре года. По его данным, у строителей отбирали телефоны и запрещали им выходить за пределы участка.

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Как сообщает канал, для строительства привлекали людей из Твери и соседних регионов, на других работников действовал запрет. Mash пишет, что со всеми строителями заключался договор о неразглашении, чтобы никто не узнал о стройке. Согласно информации канала, на территории есть вертолетная площадка и ангар для воздушного борта, а в центре — средства подавления сигнала.

Ранее Mash писал, что замминистра обороны владеет роскошным особняком. По данным канала, дом стоимостью примерно 2 млрд рублей находится в Тверской области. Как передает канал, недвижимость расположена в загородном поселке Панкратово на берегу Волги, она построена в стиле классицизма.

Также распространилась информация, что Иванов проживал в особняке на Рублевке за 1 млрд рублей. Коттедж в премиальном поселке фигурирует в материалах дела чиновника как адрес фактического проживания, при этом владельцем в кадастре указана Российская Федерация. Площадь особняка, согласно данным источника, составляет 1000 квадратных метров, он выполнен в английском стиле из дорогого кирпича. При этом отмечалось, что особняк взят в аренду на 49 лет с плавающей ставкой 1–2 млн рублей в год и оформлен на его водителя. По данным канала, за него не платили два года.