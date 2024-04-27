Несколько человек погибли из-за торнадо в китайском Гуанчжоу

В крупном китайском городе Гуанчжоу произошло торнадо — есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что смерч появился во время сильного дождя и града — воронка подняла с земли обломки и мусор в районе Байюнь в Гуанчжоу, который является густонаселенным мегаполисом поблизости от Гонконга. Согласно имеющейся информации, в результате катаклизма погибло 5 человек, еще 33 получили ранения.

Как сообщили в местном метеорологическом бюро, интенсивность торнадо достигает третьего уровня из пяти. На данный момент воронка уже переместилась на расстояние около километра. На месте происшествия работают спасатели из управления по чрезвычайным ситуациям, ведутся поисково-спасательные работы. Кроме того, городские власти рассказали о повреждении 141 заводского здания. Информация об обрушении жилых домов не поступала.

Ранее мощные торнадо появились на территории сразу трех штатов в США.