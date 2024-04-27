Продюсера Reuters арестовали в Москве из-за участия в экстремистском сообществе

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу о публикации материалов на YouTube-канале "НавальныйLIVE" (площадка для размещения контента ФБК, признанного в РФ иноагентом и экстремистской организацией). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Продюсер новостной службы информационного агентства Reuters обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Габов К. В. принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале "НавальныйLIVE". Суд избрал [ему] меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 27 июня 2024 года", - сказали в пресс-службе.