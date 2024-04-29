Жену ветерана СВО не признали потерпевшей после избиения в Ростове

Жительницу Суворовского района Ростова-на-Дону, которую в ночь с 25 на 26 апреля избили вместе с супругом-ветераном специальной военной операции, не признали потерпевшей, сообщает Telegram-канал DonMash со ссылкой на ее адвоката Альберта Борохова. По его словам, несмотря на полученные травмы, женщина проходит по делу как свидетель.

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Адвокат Каминская, мой доверитель, испытывает психотравмирующую ситуацию. У нее сломана нога, она сейчас находится на обезболивающих препаратах, и было бы желательно хотя бы с минимальным опозданием начать следственные действия, — заявил адвокат.

По информации канала, пострадавшая утверждает, что перед нападением она с мужем встретила соседку на Суворовском. Находившиеся рядом парни услышали, что ее супруг — военный. После этого они набросились на ветерана с криками о ненависти к русским, снимая происходящее на камеру. В результате нападения женщина также пострадала, она получила перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а ее муж — множественные ушибы лица.

Участников СВО избили на крупнейшем рынке Москвы

Ранее в Сети появились кадры нападения группы молодых людей на участника СВО и его жену в Ростове-на-Дону. После избиения супружеская пара поехала в травмпункт и сняла побои.