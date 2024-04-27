Потерпевшие от теракта в «Крокусе» подали заявление на МЧС

Потерпевшие от теракта в «Крокус сити холле» подали заявление на МЧС Московской области и просят привлечь сотрудников ведомства к ответственности за бездействие, вследствие которого владельцы концертного зала безответственно отнеслись к пожарной безопасности. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, передает Baza.

По данным издания, заявление подписали 49 человек. В нем указано, что с 2019 года подмосковное управление МЧС проводило проверки противопожарной безопасности «Крокус Сити Холла» и каждый раз выявляло 87 нарушений, среди которых частично неработоспособная система вентиляции и отсутствие тамбура-шлюза, необходимого при экстренной эвакуации.

Однако выявленные нарушения не устранялись, а концерты проводились регулярно, отметил Трунов. Пострадавшие требуют призвать к ответу должностных лиц МЧС и запросить материалы проверок к Стройнадзору Московской области.

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8 апреля сообщалось, что Следственный комитет России задержал двоих ответственных за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла». В ходе проверки принадлежащей владельцам пожарной части на предмет срабатывания системы пожаротушения во время теракта были выявлены нарушения. В частности, пожарная лицензия не была обновлена после значительного расширения площади и вместимости многоуровневого концертного зала. В связи с этим руководство пожарной части должно было доукомплектовать ее штатную численность нужным количеством пожарных.