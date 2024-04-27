В Москве раскрыли убийство 12-летней давности в Измайловском парке

В Москве раскрыто убийство, совершенное в 2012 году. Об этом в субботу, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

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По словам собеседницы «ВМ», 1 января 2012 года фигурант, находясь на территории Измайловского парка избил девушку, а затем задушил ее.

В ходе работы следователей и криминалистов совместно с полицией были проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные доказательства. На первоначальном этапе злоумышленника не удалось установить. Однако при проведении судебных экспертиз, производство которых на момент совершения преступлений не представлялось возможным, обнаружен мужской генотип.

В ходе его проверки по базам учета установлена принадлежность биологических следов 61-летнему мужчине. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В конце марта Измайловский районный суд приговорил 45-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за убийство и изнасилование москвички, совершенные в 1999 году. Его признали виновным по статье «Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера».