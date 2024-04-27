Уроженец Украины вымогал у семьи российского военного 300 тыс. рублей

В пресс-службе ФСБ сообщили, что в Ростовской области был задержан 38-летний уроженец Украины, который вымогал 300 тысяч рублей у сына российского военного. Взамен мужчина обещал «выкупить» отца из плена ВСУ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что за эти деньги мужчина обещал внести российского военного в «обменные списки». Сын военного отказался от помощи, но мужчина продолжил требовать деньги, понижая цену. В конце концов злоумышленник потребовал уже 50 тысяч — снова получив отказ, он стал угрожать семье военного физической расправой.

«В период с 11.02.2024 по 17.02.2024 под предлогом оказания помощи в освобождении из плена ВСУ жителя Ростовской области, принуждал сына последнего передать в качестве оплаты за содействие сумму в размере 300 000 рублей. В ходе общения он отмечал, что при его содействии, а также при участии неустановленных лиц, возможно осуществить "выкуп" находящегося в плену отца, либо решить вопрос о включении его в т.н. "обменные списки"», — рассказали в ФСБ.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело — его обвинили в вымогательстве и покушении на мошенничество. В ФСБ также добавили, что задержанный является сторонником неофашизма — у него дома была обнаружена соответствующая атрибутика.

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