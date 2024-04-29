Спикер гордумы Нижнего Новгорода Лавричев задержан в ДНР

Председателя гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали. Об этом ИА «В городе N» рассказал источник, близкий к ситуации.

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По словам нашего собеседника, Лавричева задержали на территории ДНР, когда он ожидал прибытия конвоя с гуманитарной помощью.

Это серьезная ошибка. Нельзя было так делать, Лавричев — это человек государства, он любит родину. То, что произошло — удар по имиджу государства в мире и глупость,— подчеркнул источник.

Причины задержания пока неизвестны.

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