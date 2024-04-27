Тело умершего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию

Тело скончавшегося на Кубе гражданина Канады ошибочно транспортировали в Россию. Соответствующее заявление в субботу, 27 апреля, сделал телеканал CTV News, ссылающийся на данные семьи умершего из Монреаля. Вечерняя Москва

По данным телеканала, мужчина скончался на курорте Варадеро после остановки сердца 22 марта. Репатриация останков прошла на прошлой неделе. Власти Кубы перепутали и привезли в Канаду тело гораздо более молодого, неизвестного семье покойного мужчины. BFM.RU

Cемья из округи Монреаля подтвердила, что тело их близкого, погибшего во время отпуска на Кубе, возвращается в Канаду после того, как было по ошибке отправлено в Россию. Деловая газета «Взгляд»