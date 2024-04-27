Рецидивист с бутылкой попал в полицию в Новокузнецке

В Новокузнецке задержали рецидивиста с бутылкой спиртного.

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В Новокузнецке в магазине на улице Новоселов мужчина взял со стеллажа бутылку спиртного и попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты. Персонал магазина остановил злоумышленника, он оттолкнул одного из работников и попытался скрыться.

Прибывшие на тревожный сигнал стражи правопорядка задержали ранее судимого за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью 37-летнего местного жителя.

Для дальнейшего разбирательства новокузнечанина передали сотрудникам органов внутренних дел, сообщает Росгвардия Кузбасса.