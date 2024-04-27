Возгорание из-за выброса метана произошло на Кубани

Выброс метана с последующим возгоранием произошел на мусорном полигоне в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона. Москва24

По предварительным оценкам властей муниципалитета, пожару предшествовал выброс метана. Российская газета

«Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП «Универсал». По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания — 2,5 тыс. кв. м», — приводятся подробности в сообщении. RT на русском

На месте возгорания ведутся работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками. Задействовано 13 человек и 8 единиц техники, уточнили в оперштабе. ТАСС