Суд вынес приговор жителю Мытищ, убившему сестру в 2021 году

Суд приговорил к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы жителя Мытищ Вячеслава Климова, который убил собственную сестру в 2021 году. Об этом в субботу, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

По ее словам, суд признал Климова виновным в убийстве, совершенном в ночь с 24 на 25 июля 2021 года в парке Лосиный остров. В ходе ссоры мужчина набросился на свою сестру и избил ее тупым предметом по голове, а после задушил. Затем он попытался замаскировать произошедшее под ограбление, выбросив личные вещи потерпевшей в ближайший водоем.

— Государственное обвинение в суде поддерживал старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области, — добавила Короткова.

После того, как в августе 2021 года правоохранители обнаружили тело убитой в лесу, ее брат заявил, что женщина ушла смотреть на диких кабанов, но домой так и не вернулась. После расследования мужчину все-таки задержали, он дал признательные показания.

Другой случай произошел в конце марта в Орехово-Зуево. Местный житель зарезал старшего брата в ходе бытовой ссоры.