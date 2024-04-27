Станцию столичного метро затопило из-за сильного ливня

Станцию столичного метро «Белорусская» затопило, сообщает «Москва 24». Ливень настолько мощный, что пассажиры опасаются выйти на улицу.

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Из-за непогоды коммунальщики работают в усиленном режиме: на улицах столицы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники «Мосводостока». Москвичам посоветовали сообщать о временных скоплениях воды по телефонам диспетчерских служб, а также «Мосводостоку» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в субботу, 27 апреля, в Москве выпадет около 30% месячной нормы осадков. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в столице прольется 10–12 мм осадков.

Также стало известно, что грязный дождь с частицами пыли из Сахары прошел в некоторых регионах России. Жители пожаловались, что капли оставили следы на одежде и транспорте. При этом климатологи отметили, что произошедшее — обычное явление, которое не представляет опасности.

При этом в начале следующей недели в Москве столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов тепла, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В майские праздники, по ее словам, не стоит ждать сильных ветров и дождей, в столице будет сухо и солнечно.