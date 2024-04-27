Пожилая москвичка отдала мошенникам 34 млн рублей

В Москве 73-летняя пенсионерка поверила мошенникам, которые представились сотрудниками пенсионного фонда, банка и полиции, и отдала им 34 млн рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, все началось со звонка женщины, которая заявила, что она сотрудница пенсионного фонда и попросила москвичку назвать номер СНИЛС, нужный якобы для перерасчета пенсионного стажа. Та его продиктовала.

«Затем женщине позвонил якобы сотрудник банка, который сказал, что в связи со взломом ее аккаунта все сбережения, находившиеся в банке, похищены мошенниками и даже прислал фото «документа», подтверждающего отсутствие денег на счете», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников

Мошенник заверил, что пенсионерке переведут деньги из специального фонда, которые она должна будет снять и передать курьеру, чтобы защитить их. Она согласилась и последовала указаниям преступников.

Также 73-летняя москвичка поверила и лжеправоохранителю, позвонившему ей в тот же день и убедившему женщину, что на нее взят кредит, и чтобы обезопасить себя, ей нужно снять все деньги с двух банковских счетов и передать ему.

«В течение недели женщина снимала различные суммы от 1,4 млн рублей до 9,5 млн рублей, которые послушно, следуя указаниям лжеправоохранителя, отдавала курьерам на улице. Сумма ущерба составила 34 млн рублей», - пояснили в прокуратуре.

Ранее житель Чувашии дважды подряд попался на одну и ту же мошенническую схему и отдал преступникам в общей сложности 13,65 млн рублей. Сначала мужчина взял кредиты и вложил в «инвестиционную платформу» 8 млн 800 тыс. рублей. Через некоторое время он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Однако всего через несколько дней после разговора с правоохранителями, он вновь отдал мошенникам 4 млн 850 тыс. рублей.