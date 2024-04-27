Этаж аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва

Один из этажей аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, речь идет о седьмом этаже административного здания.

«Ведется проверка из-за угрозы взрыва. Помещения проверяют на наличие взрывчатых веществ», — добавил он.

На работе аэропорта инцидент не отразился, подчеркнули в правоохранительных органах.

Отметим, что вечером 26 апреля в Telegram-канале аэропорта сообщили об усилении мер безопасности. Пассажиров просили прибыть за четыре часа до вылета для прохождения предполетных формальностей.

Ранее, 19 апреля, во Внуково провели ночную тренировку по эвакуации — репетиция состоялась в терминале А. В мероприятии приняли участие сотрудники разных подразделений аэропорта.