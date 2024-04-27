Москвич до смерти избил мужчину возле ресторана в Люберцах

Правоохранительные органы задержали москвича, подозреваемого в избиении до смерти жителя Люберец. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, инцидент произошел ночью 19 апреля в ресторане на Инициативной улице. Между двумя мужчинами произошел конфликт. После словесной перепалки они решили выйти на улицу для дальнейшего выяснения отношений. Здесь злоумышленник ударил своего оппонента по голове. 47-летнего пострадавшего госпитализировали с переломом черепа и ушибом головного мозга. Через пять дней он скончался в больнице.

После произошедшего 29-летнего нападавшего задержали, следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Злоумышленнику планируют предъявить обвинения.

Другой случай произошел 25 апреля в районе Выхино-Жулебино. Москвич впал в кому после драки в ресторане.