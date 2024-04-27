В Петрозаводске загорелось предприятие ДОК "Калевала", которое занимается переработкой древесины. Сигнал о возгорании поступил в 4:10.

© Российская Газета

На место ЧП сразу выехали бригады спасателей, сообщает пресс-служба МЧС Карелии. Площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. Рабочие успели выйти из здания. Никто не пострадал. С пожаром боролись 50 человек и 12 единиц техники.

Организовала проверку и прокуратура Карелии. Выясняются причины ЧП и соблюдение правил противопожарной безопасности.