Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае частично приостановил работу после атаки беспилотников, совершенной украинскими военными. RT на русском

По его словам, «ровно 10 беспилотников прилетели именно в завод». Труднев отметил, что на месте был сильный пожар, работа завода частично остановлена. Газета.Ru

Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано. НПЗ был только одной из целью атаки в Славянском, Северском и Кущевском районах края. Пострадавших в результате ударов нет. Lenta.ru

Об атаках по Краснодарскому краю также сообщили в Минобороны РФ. Известно, что ВС РФ ликвидировали 66 беспилотников ВСУ. Ura.Ru