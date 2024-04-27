Журналиста Forbes Мингазова отправили под домашний арест

Журналист российского Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков об армии, отправлен под домашний арест. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

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Мужчине вменяют обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По делу Мингазова проводят следственные и процессуальные действия.

— Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — цитирует сообщение Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю ТАСС.

Накануне о задержании Мингазова сообщил его адвокат Константин Бубон. По словам защитника журналиста, причиной этого стал репост в личный Telegram-канал мужчины записи о событиях в Буче.

25 апреля столичный суд оштрафовал телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.