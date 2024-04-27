Мать избила и обматерила грудного ребенка на детской площадке в Москве

В районе Западное Дегунино на севере Москвы мать избила и обматерила грудного ребенка, потому что он не переставал кричать. Женщина также трясла его, чтобы успокоить, пишет Telegram-канал Shot.

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Очевидцы сняли на видео, как женщина ругается матом на ребенка и грозит сдать его в детдом. По словам местных жителей, до того, как они включили камеру, мать несколько раз ударила грудничка по голове. Ранее соседи уже обращали внимание на агрессию москвички, в связи с чем планируют показать снятое видео сотрудникам правоохранительных органов и органам опеки.

В феврале жительница Мордовии заклеила рот плачущему сыну и сняла это на видео. На кадрах виден ребенок, вокруг нижней части головы которого обмотана липкая лента. На протяжении видео он молчит. После публикации этого видео мальчика изъяли из семьи.

До этого в Екатеринбурге мужчина хотел унять плач двухлетней падчерицы и задушил ее. Россиянин зажал рукой рот плачущей девочке, пытаясь ее успокоить. Через какое-то время ребенок перестал дышать.