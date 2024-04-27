В Улан-Удэ мать с 10-месячным младенцем выпали из окна

В Октябрьском районе Улан-Удэ мать с младенцем выпали из окна квартиры, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в микрорайоне Энергетик 27 апреля. Под окнами многоэтажки были найдены мать и 10-месячный ребенок, они выпали с большой высоты. Пострадавших госпитализировали, спасти женщину не удалось, младенец находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

По словам очевидцев, в квартире вместе с женой и ребенком находился супруг женщины. На месте работают следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что семья не состояла на учете в правоохранительных органах.

До этого сообщалось, что в Казани 83-летняя женщина выпала из окна многоэтажного дома. Пенсионерка могла сорваться случайно. Предположительно, она оказалась на высоте из-за того, что хотела помыть окна в квартире. Приехавшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.