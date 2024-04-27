Наводнение в Танзании унесло жизни 155 человек

Жизни 155 человек в Танзании унесли наводнения и оползни. Они был вызваны сильными дождями, которые связаны с феноменом Эль-Ниньо, передает агентство France-Presse со ссылкой на премьера страны Кассима Маджалива.

Стихийные бедствия затронули 51 тысячу домохозяйств и 200 тысяч человек. При этом более 10 тысяч домов получили повреждения. На помощь жителям приходили сотрудники аварийно-спасательных служб. С низменных участков массово эвакуировали жителей целых селений. Были закрыты затопленные школы.

По меньшей мере 10 человек погибли из-за ливней и в соседней Кении. Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.